Интер – Милан 0:3
Голы: Йович, 36, 49, Рейндерс, 86
Первая встреча Интера и Милана в рамках полуфинала Кубка Италии состоялась в начале апреля. Тогда соперники не определили победителя и сыграли вничью (1:1), пишет 24 Канал.
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Образцовая игра в исполнении Милана
Безусловным фаворитом миланского дерби считался Интер, который лидирует в чемпионате. Однако это лишь на бумаге.
Поединок доказал, что не стоит недооценивать команду Сержиу Консейсау. "Россонери" четко сыграли в обороне и воспользовались ошибками соперника.
На 36-й минуте встречи счет открыл форвард Милана Лука Йович. После навесной передачи Алехандро Хименеса серб точно пробил головой в левый угол ворот. Голкипер "нерадзурри" Хосеп Мартинес лишь взглядом провел мяч.
Видео первого гола Йовича
В начале второго тайма Йович оформил дубль. 27-летний нападающий нашел свой момент после розыгрыша углового, красивым ударом отправив мяч в ворота.
Видео второго гола Йовича
Симоне Индзаги заменами попытался спасти матч. Итальянец посадил на скамейку сразу четырех игроков. Реальный шанс сократить разрыв в счете имел Стефан Де Врей. Нидерландский защитник подключился к атаке во время розыгрыша углового, но голкипер фантастическим сейвом спас ворота.
За четыре минуты до конца основного времени Тиджани Рейндерс снял все вопросы о победителе. Голландец с близкого расстояния расстрелял ворота Интера.
Видео гола Рейндерса
В итоге "россонери" одержали убедительную победу со счетом 3:0.
Милан стал первым финалистом Кубка Италии. В решающем матче "россонери" встретятся с победителем противостояния Эмполи – Болонья. Первая встреча этих команд завершилась победой "красно-синих" (3:0). Второй поединок состоится 24 апреля.