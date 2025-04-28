Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

Читайте также Не выдержали нервы: Дюбуа толкнул Усика во время дуэли взглядов на "Уэмбли" – эмоциональное видео

Как Климас прокомментировал организацию боя

Менеджер Усика рассказал, что обе команды проделали огромную работу, чтобы сделать этот бой реальностью, пишет 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Еще больше работы ждет впереди, особенно для самих Александра и Даниэля. Я уверен, что никто не останется разочарованным,

– сказал Эгис Климас.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.