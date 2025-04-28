Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Як Клімас прокоментував організацію бою

Менеджер Усика розповів, що обидві команди виконали величезну роботу, щоб зробити цей бій реальністю, пише 24 канал з посиланням на Queensberry Promotions.

Ще більше роботи чекає попереду, особливо для самих Олександра та Даніеля. Я впевнений, що ніхто не залишиться розчарованим,

– сказав Егіс Клімас.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.