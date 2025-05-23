Анчелотти отреагировал на уход Модрича из Реала

Главный тренер Реала Карло Анчелотти отреагировал на прекращение сотрудничества с Лукой Модричем. Он расхвалил хорватского футболиста.

Длительное время ходили слухи, что Лука Модрич могут продлить соглашение, которое завершается летом 2025 года. В конце концов было принято решение, что этого не произойдет и хорватский футболист покинет "Королевский клуб".

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Реакция Анчелотти на уход Модрича

Наставник отметил, что Модрич – один из последних представителей действительно особого золотого поколения. Также сказал, что последний – это Карвахаль, но цикл подошел к концу, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Реал Мадрид.

Не то чтобы клубу нужно создавать новое поколение, есть игроки, которые уже давно здесь, такие как Камавинга, Родриго или Винисиус. Мадридистам не стоит беспокоиться, это клуб, который всегда хочет быть на самом высоком уровне,

– рассказал Карло Анчелотти.

Он также добавил, что время Модрича в Реале закончилось, как и его. Но Реал продолжает оставаться крупнейшим клубом в мире.

Справка. Лука Модрич является одним из самых титулованных игроков в истории мадридского клуба. Он провел за клуб 590 матчей, в которых забил 43 мяча и отдал 90 ассистов. Хорват получил со "сливочными" 28 трофеев, в частности шесть раз побеждал в Лиге чемпионов.

Отметим, что в конце сезона-2024/2025 Карло Анчелотти также покинет Реал. Он станет тренером сборной Бразилии.