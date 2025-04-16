"Они не самые опытные": тренер Реала придумал интересный план для осуществления камбэка в ЛЧ

В среду, 16 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В одном из них Реал дома будет принимать Арсенал.

В первой игре мадридцы проиграли со счетом 0:3, поэтому будут пытаться на "Сантьяго Бернабеу" сделать камбэк. "Сливочные" верят в такое развитие событий и имеют неожиданный план для этого.

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"Сливочные" настроены на ремонтаду

Главный тренер Реала Карло Анчелотти хочет сыграть в сверхатакующем стиле. Он собирается дать больше игровых минут бразильскому нападающему Эндрику, но при этом стартовая тройка нападения Винисиус, Мбаппе и Родриго останется неизменной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defensa Central.

Также итальянский специалист, вероятно, выпустит в полузащите одновременно Джуда Беллингема и Браима Диаса, сделав среднюю линию команды максимально креативной. На предматчевой пресс-конференции наставник "сливочных", конечно же, не озвучивал этого, но заявил, что Реал имеет все шансы на выход в финал.

Команда мотивирована и нетерпеливая. С точки зрения преданности и психологии мы в хорошей форме. У Реала есть все ресурсы, чтобы изменить ситуацию. У нас есть качество, преданность, опыт многих игроков и болельщиков. Арсенал очень хорошо организован. Правда, они не самые опытные, но Артета очень хорошо работает с ними, и у них очень четкое представление о нападении и защите,

– цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что ответный матч в Мадриде начнется в 22:00 по киевскому времени. Победитель противостояния сыграет в полуфинале против ПСЖ.