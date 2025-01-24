"Недостаточно коварные": тренер Ромы высказался о сенсационном поражении в Лиге Европы

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери прокомментировал поражение от АЗа в Лиге Европы. Он остался разочарованным командой.

В четверг, 23 января, Рома на выезде сыграла против АЗ Алкмаар в рамках 7-го тура Лиги Европы сезона-2024/2025. Матч завершился победой клуба из Нидерландов.

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Как Раньери прокомментировал поражение

Наставнику жаль, что команда пропустила такой гол. Такое случается и это просто невероятно, пишет 24 канал со ссылкой на Football Italia.

Перед матчем я говорил команде, чтобы они были осторожными, потому что соперник быстрый в контратаках, поэтому они не должны поймать нас в переходных фазах. В конце шесть игроков АЗ рвались вперед в нашу штрафную. К сожалению, это тип гола, который мы видели слишком много раз в Роме, особенно на выезде,

– отметил Клаудио Раньери.

Он также добавил, что Рома не та команда, которая может справиться с такими ситуациями.

"Мы недостаточно коварные, умные или сообразительные, поэтому делаем действительно невероятные ошибки", – сказал Клаудио Раньери.

Отметим, что в 8-м туре Лиги Европы Рома встретится с Айнтрахтом. Матч состоится 30 января.