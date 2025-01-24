У четвер, 23 січня, Рома на виїзді зіграла проти АЗ Алкмаар в межах 7-го туру Ліги Європи сезону-2024/2025. Матч завершився перемогою клубу із Нідерландів.

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Як Раньєрі прокоментував поразку

Наставнику шкода, що команда пропустила такий гол. Таке трапляється і це просто неймовірно, пише 24 канал з посиланням на Football Italia.

Перед матчем я говорив команді, щоб вони були обережними, бо суперник швидкий у контратаках, тому вони не повинні упіймати нас у перехідних фазах. В кінці шість гравців АЗ рвалися вперед у наш штрафний. На жаль, це тип голу, який ми бачили занадто багато разів у Ромі, особливо на виїзді,

– зазначив Клаудіо Раньєрі.

Він також додав, що Рома не та команда, яка може впоратися з такими ситуаціями.

"Ми недостатньо підступні, розумні чи кмітливі, тому робимо справді неймовірні помилки", – сказав Клаудіо Раньєрі.

Відзначимо, що у 8-му турі Ліги Європи Рома зустрінеться з Айнтрахтом. Матч відбудеться 30 січня.