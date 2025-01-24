Поєдинки 7-го туру Ліги Європи відбулися з 21 по 23 січня. Українських уболівальників порадувало київське Динамо, яке заробило перший заліковий бал, пише 24 Канал.

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Яскравий камбек Динамо

Підопічні Олександра Шовковського втратили шанси на вихід у плей-оф. Проте це не завадило "біло-синім" продемонструвати якісний футбол у матчі з Галатасараєм (3:3). Героєм поєдинку в Стамбулі став ветеран Динамо Андрій Ярмоленко. Після виходу на заміну він оформив дубль та допоміг команді заробити перше очко.

Жовта картка Довбика та скасований гол Яремчука

Серед інших матчів варто виділити поєдинок між нідерландським АЗ та Ромою (1:0). Український форвард Артем Довбик вийшов у стартовому складі "вовків". Однак ще в першому таймі наш бомбардир заробив жовту картку за удар суперника ліктем.

Клаудіо Раньєрі вирішив не ризикувати і у перерві посадив Довбика на лаву запасних. За 10 хвилин до кінця основного часу "джаллоросси" пропустили гол від Перротта та зазнали несподіваної поразки.

Грецький Олімпіакосом на виїзді обіграв Порту (1:0). Роман Яремчук вийшов на поле за 4 хвилини до кінця основного часу. Нападник встиг відзначитися голом, реалізувавши вихід сам на сам. Однак арбітр після перегляду ВАР скасував взяття воріт через офсайд.

Серед інших результатів варто виділити сенсаційну поразку Аякса від РФШ (0:1). До речі, латвійська команда в наступному турі гратиме з Динамо.

Манчестер Юнайтед ледь не втратив перемогу над Рейджерсом (2:1), але Бруну Фернандес у компенсований час приніс перемогу "червоним дияволам".

Результати та відеоогляди матчів 6 туру Ліги Європи 2024/25

Галатасарай – Динамо 3:3

Голи: Санчес, 6, Бардакчі, 21, Осімхен, 53 (з пен.) – Ванат, 44, Ярмоленко, 68, 81

Бешикташ – Атлетік 4:1

Голи: Рашіца, 17, 60, Рафа Сілва, 77, Жоау Маріу, 90+2 (з пен.) – Гомес, 45

Фенербахче – Ліон 0:0

Порту – Олімпіакос 0:1

Голи: Ель-Каабі, 79

Мальме – Твенте 2:3

Голи: Йонсен, 32, Крістіансен, 79 – Стейн, 28, ван Вольфсвінкель, 61, Лагербільке, 64

Карабах – Стяуа 2:3

Голи: Леандру Андраде, 1, Дава, 41 (автогол) – Шут, 7, 73, Мікулеску, 45+4,

Гоффенгайм – Тоттенгем 2:3

Голи: Штах, 68, Моква Нтусу, 88 – Меддісон, 3, Сон Хин Мін, 22, 77

Вікторія Пльзень – Андерлехт 2:0

Голи: Черв, 3, Аду, 45

Буде-Глімт – Маккабі Тель-Авів 3:1

Голи: Гег, 39, 65, Ев'єн, 62 – Перец, 12

АЗ Алкмар – Рома 0:1

Голи: Перротт, 80

РФШ – Аякс 1:0

Гол: Маргієв, 78

Гол: Маргієв, 78 Юніон Сент-Жилуаз – Брага 2:1

Голи: Іванович, 50, 74 – Ель Уаззані, 16

Голи: Іванович, 50, 74 – Ель Уаззані, 16 ПАОК – Славія 2:0

Гол: Шваб, 26, Константеліас, 56

Гол: Шваб, 26, Константеліас, 56 Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1

Голи: Батленд, 52 (автогол), Бруну Фернандеш, 90+3 – Дессер, 88

Голи: Батленд, 52 (автогол), Бруну Фернандеш, 90+3 – Дессер, 88 Лудогорець – Мідтьюлланн 0:2

Голи: Осоріо, 18, Бисков, 90+5

Голи: Осоріо, 18, Бисков, 90+5 Лаціо – Реал Сосьєдад 3:1

Голи: Хіла, 5, Дзакканьї, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83

Голи: Хіла, 5, Дзакканьї, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83 Ельфсборг – Ніцца 1:0

Гол: Гендрікссон, 62

Гол: Гендрікссон, 62 Айнтрахт – Ференцварош 2:0

Голи: Узун, 49, Екітіке, 59

Нагадаємо, що останній тур Ліги Європи відбуться у наступний четвер, 30 січня. Усі матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.