Поединки 7-го тура Лиги Европы состоялись с 21 по 23 января. Украинских болельщиков порадовало киевское Динамо, которое заработало первый зачетный балл, пишет 24 Канал.
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Яркий камбэк Динамо
Подопечные Александра Шовковского потеряли шансы на выход в плей-офф. Однако это не помешало "бело-синим" продемонстрировать качественный футбол в матче с Галатасараем (3:3). Героем поединка в Стамбуле стал ветеран Динамо Андрей Ярмоленко. После выхода на замену он оформил дубль и помог команде заработать первое очко.
Желтая карточка Довбика и отмененный гол Яремчука
Среди других матчей стоит выделить поединок между нидерландским АЗ и Ромой (1:0). Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе "волков". Однако еще в первом тайме наш бомбардир заработал желтую карточку за удар соперника локтем.
Клаудио Раньери решил не рисковать и в перерыве посадил Довбика на скамейку запасных. За 10 минут до конца основного времени "джаллороссы" пропустили гол от Перротта и потерпели неожиданное поражение.
Греческий Олимпиакос на выезде обыграл Порту (1:0). Роман Яремчук вышел на поле за 4 минуты до конца основного времени. Нападающий успел отметиться голом, реализовав выход один на один. Однако арбитр после просмотра ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.
Среди других результатов стоит выделить сенсационное поражение Аякса от РФШ (0:1). Кстати, латвийская команда в следующем туре будет играть с Динамо.
Манчестер Юнайтед едва не упустил победу над Рейджерсом (2:1), но Бруну Фернандес в компенсированное время принес победу "красным дьяволам".
Результаты и видеообзоры матчей 6 тура Лиги Европы 2024/25
- Галатасарай – Динамо 3:3
Голы: Санчес, 6, Бардакчи, 21, Осимхен, 53 (с пен.) – Ванат, 44, Ярмоленко, 68, 81
- Бешикташ – Атлетик 4:1
Голы: Рашица, 17, 60, Рафа Силва, 77, Жоау Мариу, 90+2 (с пен.) – Гомес, 45
- Фенербахче – Лион 0:0
- Порту – Олимпиакос 0:1
Голы: Эль-Кааби, 79
- Мальме – Твенте 2:3
Голы: Йонсен, 32, Кристиансен, 79 – Стейн, 28, ван Вольфсвинкель, 61, Лагербильке, 64
- Карабах – Стяуа 2:3
Голы: Леандру Андраде, 1, Дава, 41 (автогол) – Шут, 7, 73, Микулеску, 45+4,
- Хоффенхайм – Тоттенхэм 2:3
Голы: Штах, 68, Моква Нтусу, 88 – Мэддисон, 3, Сон Хын Мин, 22, 77
- Виктория Пльзень – Андерлехт 2:0
Голы: Черв, 3, Аду, 45
- Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив 3:1
Голы: Гег, 39, 65, Эвьен, 62 – Перец, 12
- АЗ Алкмар – Рома 0:1
Голы: Перротт, 80
- РФШ – Аякс 1:0
Гол: Маргиев, 78
- Юнион Сент-Жилуаз – Брага 2:1
Голы: Иванович, 50, 74 – Эль Уаззани, 16
- ПАОК – Славия 2:0
Гол: Шваб, 26, Константелиас, 56
- Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1
Голы: Батленд, 52 (автогол), Бруну Фернандеш, 90+3 – Дессер, 88
- Лудогорец – Мидтьюлланн 0:2
Голы: Осорио, 18, Бисков, 90+5
- Лацио – Реал Сосьедад 3:1
Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83
- Эльфсборг – Ницца 1:0
Гол: Хендрикссон, 62
- Айнтрахт – Ференцварош 2:0
Голы: Узун, 49, Экитике, 59
Напомним, что последний тур Лиги Европы состоятся в следующий четверг, 30 января. Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.