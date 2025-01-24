Поединки 7-го тура Лиги Европы состоялись с 21 по 23 января. Украинских болельщиков порадовало киевское Динамо, которое заработало первый зачетный балл, пишет 24 Канал.

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Яркий камбэк Динамо

Подопечные Александра Шовковского потеряли шансы на выход в плей-офф. Однако это не помешало "бело-синим" продемонстрировать качественный футбол в матче с Галатасараем (3:3). Героем поединка в Стамбуле стал ветеран Динамо Андрей Ярмоленко. После выхода на замену он оформил дубль и помог команде заработать первое очко.

Желтая карточка Довбика и отмененный гол Яремчука

Среди других матчей стоит выделить поединок между нидерландским АЗ и Ромой (1:0). Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе "волков". Однако еще в первом тайме наш бомбардир заработал желтую карточку за удар соперника локтем.

Клаудио Раньери решил не рисковать и в перерыве посадил Довбика на скамейку запасных. За 10 минут до конца основного времени "джаллороссы" пропустили гол от Перротта и потерпели неожиданное поражение.

Греческий Олимпиакос на выезде обыграл Порту (1:0). Роман Яремчук вышел на поле за 4 минуты до конца основного времени. Нападающий успел отметиться голом, реализовав выход один на один. Однако арбитр после просмотра ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

Среди других результатов стоит выделить сенсационное поражение Аякса от РФШ (0:1). Кстати, латвийская команда в следующем туре будет играть с Динамо.

Манчестер Юнайтед едва не упустил победу над Рейджерсом (2:1), но Бруну Фернандес в компенсированное время принес победу "красным дьяволам".

Результаты и видеообзоры матчей 6 тура Лиги Европы 2024/25

Галатасарай – Динамо 3:3

Голы: Санчес, 6, Бардакчи, 21, Осимхен, 53 (с пен.) – Ванат, 44, Ярмоленко, 68, 81

Бешикташ – Атлетик 4:1

Голы: Рашица, 17, 60, Рафа Силва, 77, Жоау Мариу, 90+2 (с пен.) – Гомес, 45

Фенербахче – Лион 0:0

Порту – Олимпиакос 0:1

Голы: Эль-Кааби, 79

Мальме – Твенте 2:3

Голы: Йонсен, 32, Кристиансен, 79 – Стейн, 28, ван Вольфсвинкель, 61, Лагербильке, 64

Карабах – Стяуа 2:3

Голы: Леандру Андраде, 1, Дава, 41 (автогол) – Шут, 7, 73, Микулеску, 45+4,

Хоффенхайм – Тоттенхэм 2:3

Голы: Штах, 68, Моква Нтусу, 88 – Мэддисон, 3, Сон Хын Мин, 22, 77

Виктория Пльзень – Андерлехт 2:0

Голы: Черв, 3, Аду, 45

Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив 3:1

Голы: Гег, 39, 65, Эвьен, 62 – Перец, 12

АЗ Алкмар – Рома 0:1

Голы: Перротт, 80

РФШ – Аякс 1:0

Гол: Маргиев, 78

Гол: Маргиев, 78 Юнион Сент-Жилуаз – Брага 2:1

Голы: Иванович, 50, 74 – Эль Уаззани, 16

Голы: Иванович, 50, 74 – Эль Уаззани, 16 ПАОК – Славия 2:0

Гол: Шваб, 26, Константелиас, 56

Гол: Шваб, 26, Константелиас, 56 Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1

Голы: Батленд, 52 (автогол), Бруну Фернандеш, 90+3 – Дессер, 88

Голы: Батленд, 52 (автогол), Бруну Фернандеш, 90+3 – Дессер, 88 Лудогорец – Мидтьюлланн 0:2

Голы: Осорио, 18, Бисков, 90+5

Голы: Осорио, 18, Бисков, 90+5 Лацио – Реал Сосьедад 3:1

Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83

Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83 Эльфсборг – Ницца 1:0

Гол: Хендрикссон, 62

Гол: Хендрикссон, 62 Айнтрахт – Ференцварош 2:0

Голы: Узун, 49, Экитике, 59

Напомним, что последний тур Лиги Европы состоятся в следующий четверг, 30 января. Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.