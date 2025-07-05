Таловеров впервые отреагировал на свой переход в новый клуб

Украинский футболист Максим Таловеров продолжит играть в Англии, однако уже в другом клубе. Игрок перешел в Сток Сити.

Максим Таловеров впервые отреагировал на свой переход в Сток Сити. Он отметил, что пришел бороться, пишет 24 Канал со ссылкой на ФК Сток Сити.

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Таловеров о своем переходе

Украинский футболист отметил, что согласно слухам в Сток Сити очень тяжело.

Говорят, что здесь холодные ночи, что здесь все жестко. Но никакого страха, я сюда пришел не ради комфорта. Я пришел бороться. Начинаем работу,

– сказал Максим Таловеров.

Контракт с игроком заключен на три года, однако финансовые детали перехода клубы официально не обнародовали. По информации британских медиа, клуб выложил за трансфер украинского защитника примерно 2 миллиона евро.

Справка. В сезоне-2024/2025 Максим Таловеров сыграл 13 матчей за Плимут, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

Отметим, что Сток Сити прошлый сезон завершил на 18 месте турнирной таблицы английского Чемпионшипа, набрав 51 зачетный балл.