Таловеров впервые отреагировал на свой переход в новый клуб
- Украинский футболист Максим Таловеров перешел в английский клуб Сток Сити и подписал трехлетний контракт.
- Финансовые детали трансфера не разглашаются, но сообщается, что сумма составила около 2 миллионов евро.
Таловеров отметил, что пришел в Сток Сити бороться, несмотря на тяжелые условия клуба.
Украинский футболист Максим Таловеров продолжит играть в Англии, однако уже в другом клубе. Игрок перешел в Сток Сити.
Максим Таловеров впервые отреагировал на свой переход в Сток Сити. Он отметил, что пришел бороться, пишет 24 Канал со ссылкой на ФК Сток Сити.
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Таловеров о своем переходе
Украинский футболист отметил, что согласно слухам в Сток Сити очень тяжело.
Говорят, что здесь холодные ночи, что здесь все жестко. Но никакого страха, я сюда пришел не ради комфорта. Я пришел бороться. Начинаем работу,
– сказал Максим Таловеров.
Контракт с игроком заключен на три года, однако финансовые детали перехода клубы официально не обнародовали. По информации британских медиа, клуб выложил за трансфер украинского защитника примерно 2 миллиона евро.
Справка. В сезоне-2024/2025 Максим Таловеров сыграл 13 матчей за Плимут, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.
Отметим, что Сток Сити прошлый сезон завершил на 18 месте турнирной таблицы английского Чемпионшипа, набрав 51 зачетный балл.