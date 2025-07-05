Максим Таловєров вперше відреагував на свій перехід у Сток Сіті. Він зазначив, що прийшов боротись, пише 24 Канал з посиланням на ФК Сток Сіті.

Читайте також Сім'я Діогу Жоти отримала потужну підтримку від Ліверпуля

Таловєров про свій перехід

Український футболіст зазначив, що згідно з чутками у Сток Сіті дуже важко.

Кажуть, що тут холодні ночі, що тут все жорстко. Але ніякого страху, я сюди прийшов не заради комфорту. Я прийшов боротися. Починаємо роботу,

– сказав Максим Таловєров.

Контракт із гравцем укладено на три роки, проте фінансові деталі переходу клуби офіційно не оприлюднили. За інформацією британських медіа, клуб виклав за трансфер українського захисника приблизно 2 мільйони євро.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Максим Таловєров зіграв 13 матчів за Плімут, у яких відзначився двома голами та одним асистом.

Відзначимо, що Сток Сіті минулий сезон завершив на 18 місці турнірної таблиці англійського Чемпіоншипу, набравши 51 заліковий бал.