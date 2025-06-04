Бех-Романчук сделала откровенное заявление после новостей о положительном допинг-тесте

Марина Бех-Романчук впервые эмоционально отреагировала на допинг-скандал, из-за которого была временно отстранена от соревнований. Украинская легкоатлетка заявила, что ее жизнь навсегда изменилась, и теперь ей придется принимать непростые решения, которых она раньше боялась.

Накануне возвращения Марины Бех-Романчук к соревнованиям у нее обнаружили положительный допинг-тест. После временного отстранения украинская легкоатлетка впервые публично прокомментировала ситуацию, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.

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Комментарий Бех-Романчук

Она призналась, что ее жизнь уже не будет такой, как раньше, и что ей придется принимать сложные решения, которых она раньше боялась, но теперь настал момент, когда это необходимо.

Она также отметила, что переживает боль и трудности, однако продолжает движение вперед.

По словам спортсменки, она до сих пор пытается понять, почему ей приходится проходить через такие испытания, но уверена, что все происходит не просто так.

Напомним, что Марина Бех-Романчук брала паузу в международных выступлениях. Она должна была вернуться к соревнованиям на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.