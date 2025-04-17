В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/4 финала сезона-2024/2025. По итогам этапа Реал вылетел из Лиги чемпионов, потерпев поражение от Арсенала в двух матчах.

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Что сказал Артета о победе

Наставник отметил, что чувствовал, что его команда сможет соревноваться с любым, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

Теперь мы должны продолжать это делать, потому что я думаю, что у нас есть определенный импульс. Я думаю, что цель нашей работы – сделать наших фанатов счастливыми. Надеюсь, они чувствуют гордость за игроков и команду,

– отметил Микель Артета.

По итогам двух матчей Реал уступил Арсеналу со счетом 1:5.

Отметим, что в полуфинале "канониры" будут противостоять ПСЖ. Первые полуфиналы состоятся 29 и 30 апреля, ответные матчи запланированы на 6 и 7 мая 2025 года.