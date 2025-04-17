В Лізі чемпіонів завершилась стадія 1/4 фіналу сезону-2024/2025. За підсумками етапу Реал вилетів з Ліги чемпіонів, зазнавши поразок від Арсенала у двох матчах.

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Що сказав Артета про перемогу

Наставник зазначив, що відчував, що його команда зможе змагатися з будь-ким, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

Тепер ми повинні продовжувати це робити, тому що я думаю, що у нас є певний імпульс. Я думаю, що мета нашої роботи – зробити наших фанатів щасливими. Сподіваюся, вони відчувають гордість за гравців і команду,

– зазначив Мікель Артета.

За підсумками двох матчів Реал поступився Арсеналу з рахунком 1:5.

Відзначимо, що у півфіналі "каноніри" протистоятимуть ПСЖ. Перші півфінали відбудуться 29 та 30 квітня, матчі-відповіді заплановані на 6 та 7 травня 2025 року.