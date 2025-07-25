"Забьем первыми и выиграем": главный тренер Бешикташа о поражении от Шахтера

В четверг, 24 июля, Шахтер сыграл первый матч в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2025/2026. Бешикташ уступил "горнякам".

Главный тренер Бешикташа Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от Шахтера (2:4) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Норвежский специалист признал ошибки в обороне, пишет 24 Канал со ссылкой на ФК Бешикташ.

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Что сказал тренер Бешикташа?

Наставник признал, что его команда играла против качественного, хорошего соперника. В частности отметил, что им стоило лучше защищаться лучше защищаться и лучше играть в обороне.

Все четыре гола были голами, которым мы могли предотвратить, голами, во время которых мы должны были лучше защищаться. Если бы мы хорошо защищались, мы могли бы избежать пропущенных голов. Я на самом деле доволен настроением и боевым духом моих игроков, они были хороши. Некоторые игроки вышли на поле поздно. Я видел, что они не были на 100% физически готовы. Но этот матч позволил нам быть острее. Ответный матч на следующей неделе будет для нас еще лучше,

– сказал Оле-Гуннар Сульшер.

Он также добавил, что они учатся на своих ошибках. А также добавил, что это может быть трудно.

"В своей карьере, как игрока, так и тренера, я отыгрывался с разницы в 2 мяча. Мы возвращались в ответном матче.

Мы проиграли первую игру, но могу сказать, что мы больше подготовлены к ответной игре. Мы забьем первый гол в этом матче, мы должны. Я думаю, что на следующей неделе мы забьем первыми и выиграем матч", – добавил Оле-Гуннар Сульшер.

Напомним, что Арда Туран также прокомментировал победу над Бешикташем.