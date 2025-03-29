В матче 5-го тура АПЛ против Арсенала (2:2), состоявшемся 22 сентября Родри получил травму. В сезоне-2024/2025 он сыграл лишь три матча.

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Как Гвардиола отреагировал на возможное возвращение Родри

Испанский специалист надеется на возвращение игрока перед Клубным чемпионатом мира, пишет 24 канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

Я в это верю и надеюсь. Он очень качественный игрок, но сейчас конкуренция другая. Шаг за шагом, но мы доверяем Родри и верим в него,

– сказал Пеп Гвардиола.

Напомним, что в 2024 году Родри стал обладателем "Золотого мяча", обойдя Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. О победе испанца до сих пор существует много споров.