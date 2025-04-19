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Sport News 24 Футбол Навредит трансферной кампании, Гвардиола о вылете Манчестер Сити из ЛЧ
19 апреля, 15:39
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Навредит трансферной кампании, Гвардиола о вылете Манчестер Сити из ЛЧ

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Манчестер Сити вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив мадридскому Реалу.
  • Пеп Гвардиола выразил опасения, что вылет может повлиять на трансферную кампанию клуба.
  • Гвардиола отметил, что некоторые игроки могут не захотеть присоединиться к клубу из-за отсутствия участия в Лиге чемпионов.
  • Манчестер Сити сейчас занимает 5-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. Наставник разочарован таким результатом.

В феврале 2025 года Манчестер Сити вылетел из 1/8 финала лиги чемпионов. В двух матчах команда уступила мадридскому Реалу.

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Как Гвардиола высказался о вылете

Испанский специалист отметил, что клуб может столкнуться с кадровыми проблемами из-за вылета из Лиги чемпионов. Он считает, что все зависит от игроков, которых они хотят, и от того, есть ли у них только один вариант, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

Если они будут иметь много вариантов, то я уверен, что игроки, конечно, будут присматриваться к тем клубам, которые будут играть в Лиге чемпионов. Я не знаю. Возможно, игроки все равно придут к нам, но есть и другие, которые говорят, что не хотят ехать из-за отсутствия Лиги чемпионов,
– сказал Пеп Гвардиола.

Он также добавил, что не разговаривал ни с одним игроком, который потенциально может присоединиться к МанСити.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Англии Манчестер Сити сейчас занимает 5-ю позицию.