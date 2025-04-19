Навредит трансферной кампании, Гвардиола о вылете Манчестер Сити из ЛЧ

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. Наставник разочарован таким результатом.

В феврале 2025 года Манчестер Сити вылетел из 1/8 финала лиги чемпионов. В двух матчах команда уступила мадридскому Реалу.

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Как Гвардиола высказался о вылете

Испанский специалист отметил, что клуб может столкнуться с кадровыми проблемами из-за вылета из Лиги чемпионов. Он считает, что все зависит от игроков, которых они хотят, и от того, есть ли у них только один вариант, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

Если они будут иметь много вариантов, то я уверен, что игроки, конечно, будут присматриваться к тем клубам, которые будут играть в Лиге чемпионов. Я не знаю. Возможно, игроки все равно придут к нам, но есть и другие, которые говорят, что не хотят ехать из-за отсутствия Лиги чемпионов,

– сказал Пеп Гвардиола.

Он также добавил, что не разговаривал ни с одним игроком, который потенциально может присоединиться к МанСити.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Англии Манчестер Сити сейчас занимает 5-ю позицию.