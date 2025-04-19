У лютому 2025 року Манчестер Сіті вилетів з 1/8 фіналу ліги чемпіонів. У двох матчах команда поступилася мадридському Реалу.

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Як Гвардіола висловився про виліт

Іспанський фахівець зазначив, що клуб може стикнутися з кадровими проблемами через виліт з Ліги чемпіонів. Він вважає, що все залежить від гравців, яких вони хочуть, і від того, чи є у них лише один варіант, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

Якщо вони матимуть багато варіантів, то я впевнений, що гравці, звісно, придивлятимуться до тих клубів, які гратимуть в Лізі чемпіонів. Я не знаю. Можливо, гравці все одно прийдуть до нас, але є й інші, які кажуть, що не хочуть їхати через відсутність Ліги чемпіонів,

– сказав Пеп Гвардіола.

Він також додав, що не розмовляв ні з одним гравцем, який потенційно може приєднатися до МанСіті.

Відзначимо, що у турнірній таблиці чемпіонату Англії Манчестер Сіті наразі посідає 5-ту позицію.