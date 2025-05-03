В ночь со 2 на 3 мая состоялся фантастический вечер бокса в Нью-Йорке. В рамках спортивного шоу на Таймс-Сквер Райан Гарсия проиграл Роланду Ромеру.

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Что сказал Гарсия о своем поражении

Сначала боксер поблагодарил Бога за все в каждой ситуации, ведь он не смог сделать этого в бою против Ромеро, пишет 24 канал со ссылкой на X Райана Гарсии.

Я опустошен и очень грустный, что дрался так, как дрался. У меня просто не получилось сегодня вечером, я чувствовал себя неловко. Я много боролся, чтобы попасть сюда, как вы знаете. Многие не вернулись бы после того, через что я прошел в прошлом году. Поэтому я вижу в этом свою победу,

– написал американец.

Он также поздравил Ромеро с победой и добавил, что он – невероятный парень и человек с большим сердцем, а также желает ему только самого лучшего.

Напомним, что в 2024 году вокруг Райана Гарсии разгорелся допинговый скандал, который вскоре был все же исчерпан.