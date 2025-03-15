В пятницу, 14 марта, Дженоа встретилось с Лечче в рамках 29-го тура Серии А. Команда Руслана Малиновского одержала победу со счетом 2:1.

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Как Малиновский прокомментировал свое выступление

Руслан отметился двумя результативными передачами. Украинец отметил, что болельщики были фантастическими. Каждый день в течение этих шести месяцев он думал о том, чтобы вернуться к игре, пишет 24 канал со ссылкой на TMW.

Я горжусь тем, что я здесь. Болельщики поддерживали меня на протяжении этих месяцев, они писали мне. Они дали мне уверенность, что я вернусь. Я счастлив, хочу быть здоровым и играть в футбол. Я хочу сделать людей Генуи счастливыми. Я хочу играть в хороший футбол, двигаться вперед и, прежде всего, быть здоровым,

– отметил Руслан Малиновский.

Справка. В сезоне-2024/2025 Руслан Малиновский сыграл 8 матчей за Дженоа, в которых отдал 3 результативные передачи. Значительную часть чемпионата он пропустил из-за восстановления.

Отметим, что Дженоа сейчас занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Серии А.