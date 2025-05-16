В сети распространялась информация, что за Владиславом Ванатом следят топ-клубы европейских лиг. Однако официального предложения Динамо до сих пор не поступило.

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Что сказал Лукьяненко о Ванате

Комментатор считает, что после текущего сезона футболиста Динамо надо будет продавать, пишет 24 канал со ссылкой на эфир VZBIRNA.

Мы видим его прогресс, мы видим, как он решает моменты, мы видим игру классную от него. Я смотрю в финале Кубка, как он из центра поля бежит в свою штрафную площадку, просто выдает спринт нереальный там чуть ли не в экстратаймах, там ближе к концу основного времени,

– сказал Сергей Лукьяненко.

В частности он похвалил Ваната за ответственность бить пенальти.

"И мне кажется, уровень уверенности у него сейчас классный, уровень футбола хороший, реализация тоже, поэтому нужно ему идти", – добавил комментарий.

Справка. В сезоне-2024/2025 Владислав Ванат сыграл 43 матча за Динамо, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Напомним, что украинским футболистом интересовались клубы Ла Лиги.