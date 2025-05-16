26-летний вратарь "галактикос" заинтересовал известный турецкий клуб. Главный тренер лично заинтересован в подписании украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на Takvim.

Читайте также Лунин близок к переходу в стан гранда АПЛ: Реал уже выставил ценник на украинца

Кого заинтересовал Лунин

Андрей Лунин попал в сферу интересов турецкого Фенербахче. Жозе Моуринью настаивает на трансфере украинского голкипера, который хорошо себя проявил в выступлениях за Реал.

Наставник "желтых канареек" недоволен игрой нынешнего голкипера Доминика Ливаковича. Португалец активно ищет замену хорватскому вратарю, которого подписали после ЧМ-2022, где он стал бронзовым призером.

К слову. Фенербахче любит участвовать в "братских турнирах". "Желтые канарейки" неоднократно ездили в Россию, где играли с местными командами.

Руководство Фенербахче контактировало с Андреем Луниным. После завершения сезона "желтые канарейки" планируют провести переговоры по трансферу.

Напомним, что в текущем сезоне Андрей Лунин сыграл в 12 матчах за Реал во всех турнирах. За это время украинский голкипер "сливочных" пропустил 19 мячей, совершил 4 клиншита и отдал ассист.

Ранее сообщали, что Андрей Лунин заинтересовал известный английский клуб, которому Реал согласился продать украинского вратаря.