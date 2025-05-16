26-річний воротар "галактікос" зацікавив відомий турецький клуб. Головний тренер особисто зацікавлений у підписанні українця, повідомляє 24 канал із посиланням на Takvim.

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Кого зацікавив Лунін

Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів турецького Фенербахче. Жозе Моурінью наполягає на трансфері українського голкіпера, який добре себе проявив у виступах за Реал.

Наставник "жовтих канарок" незадоволений грою нинішнього голкіпера Домініка Ліваковіча. Португалець активно шукає заміну хорватському воротарю, якого підписали після ЧС-2022, де він став бронзовим призером.

До слова. Фенербахче полюбляє брати участь у "братскіх турнірах". "Жовті канарки" неодноразово їздили у Росію, де грали з місцевими командами.

Керівництво Фенербахче контактувало з Андрієм Луніним. Після завершення сезону "жовті канарки" планують провести переговори щодо трансферу.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Андрій Лунін зіграв у 12 матчах за Реал в усіх турнірах. За цей час український голкіпер "вершкових" пропустив 19 м'ячів, здійснив 4 кліншити та віддав асист.

Раніше повідомляли, що Андрій Лунін зацікавив відомий англійський клуб, якому Реал погодився продати українського воротаря.