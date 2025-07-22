Фьюри жестко ответил людям, которые сказали, что Дюбуа сдался

В ночь на 20 июля на "Уэмбли" встретились Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Украинец уже во второй раз одолел британского боксера нокаутом.

Тайсон Фьюри прокомментировал поражение Даниэля Дюбуа в реванше против Александра Усика. В частности "Цыганский король" ответил людям, которые говорят, что "Динамит" сдался, пишет 24 Канал со ссылкой Ring Magazine.

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Что сказал Фьюри о поражении Дюбуа?

Он считает, что британец сделал все возможное против одного из величайших чемпионов всех времен, но он был недостаточно хорош и потерпел неудачу.

Его дважды отправляли в нокдаун. Что вы хотите, чтобы он сделал? Умер на ринге? Цель не в том, чтобы тебя избили до полусмерти и все равно проиграть. Парень сделал все возможное, он бы не выиграл бой, ему лучше было остановиться,

– сказал Тайсон Фьюри.

Он также рассказал, что в боксе много зависти, особенно когда человек зарабатывает много денег и много завистливых бойцов, которые критикуют кого-то, кто сделал все возможное и имел смелость выйти туда.

"В боксе нет трусов, когда ты на ринге сражаешься с чемпионами мира в супертяжелом весе. Вся заслуга принадлежит Даниэлю. Он работал с восьми лет и, бл**ь, выиграл титул чемпиона мира и дрался с Усиком за звание абсолюта. Теперь он сидит дома, мультимиллионер в 27 лет, и делает, что ему, черт возьми, хочется. Даниэль, если ты когда-нибудь это увидишь, выше носа, сынок.

Твой отец гордится тобой, все гордятся тобой. Ты прошел путь от ребенка до мужчины, а затем до чемпиона мира в супертяжелом весе, который боксировал на "Уэмбли" перед 100 000 зрителей – это сложно повторить, парень", – добавил Даниэль Дюбуа.

Напомним, что недавно тренер Даниэля Дюбуа объяснил, почему тот проиграл Александру Усику.