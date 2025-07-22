Украинские фанаты искренне радовались зрелищной победе Короля хевивейта над любителем россиян. Однако социальные сети завели в заблуждение немало болельщиков, ведь Дюбуа не высказывался публично о враждебной стране, сообщает 24 канал.

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Как украинцев обманули в соцсетях?

В социальных сетях перед реваншем Усик – Дюбуа появлялось немало фейковых видео о британском боксере. Якобы Даниэль поддерживал Россию, обещая уничтожить Александра.

Фейковые видео набирали тысячи просмотров в ТикТок, Инстаграм, Твиттер. И все они были ненастоящими, а созданными с помощью искусственного интеллекта.

Одно из фейковых видео перед реваншем Усик – Дюбуа:

В оригинальном видео Даниэль Дюбуа посетил интервью в talkSPORT. Британский боксер на самом деле говорил о первом бое против Александра Усика и ударе ниже пояса.

Оригинальное видео с интервью Даниэля Дюбуа:

Украинцы повелись на тысячи таких фейковых видео. Однако единственный раз, когда Даниэль Дюбуа загадал о войне, объясняя поражение в первом бою от Александра Усика, сбросив все на политическую ситуацию.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше на "Уэмбли" в Лондоне. Украинский боксер отправил в нокаут представителя Великобритании в 5 раунде.