"Будет совсем другой бой": известный тренер оценил возможный поединок Усика и Дюбуа

Легендарный тренер Тедди Атлас оценил текущую форму Даниэля Дюбуа. В частности он высказался относительно возможного противостояния британца с Александром Усиком.

Ночью 27 августа 2023 года состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец победил соперника нокаутом, защитив свои чемпионские пояса.

Читайте также "Ждет невероятный бой": промоутер Фьюри оценил Дюбуа перед битвой с Паркером

Атлас о Дюбуа

Тренер отметил, что причина, по которой он выбирает Даниэля победителем боя с Паркером, – это его ментальная сторона. Это 75% успеха, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Тедди Атласа.

Дюбуа изменился и теперь он другой человек. Он претерпел метаморфозы, как бабочка. Совсем другой парень. Если британец снова встретится с Усиком, это будет совсем другой бой,

– сказал Атлас.

Также он рассказал, что теперь это гораздо опаснее поединок из-за изменений, которые претерпел Дюбуа, где он нашел себя и стал психологически крепким парнем, который верит в себя, ведь, когда вы смешиваете психологию с силой, способностями и размерами, это опасная комбинация.

Напомним, что 22 февраля Даниэль Дюбуа встретится с Джозефом Паркером. Победитель противостояния может стать потенциальным соперником Александра Усика.