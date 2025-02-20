Вночі 27 серпня 2023 року відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.

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Атлас про Дюбуа

Тренер зазначив, що причина, через яку він вибирає Даніеля переможцем бою з Паркером, – це його ментальна сторона. Це 75% успіху, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Тедді Атласа.

Дюбуа змінився і тепер він інша людина. Він зазнав метаморфози, як метелик. Зовсім інший хлопець. Якщо британець знову зустрінеться з Усиком, це буде зовсім інший бій,

– сказав Атлас.

Також він розповів, що тепер це набагато небезпечніший поєдинок через зміни, які зазнав Дюбуа, де він знайшов себе і став психологічно міцнішим хлопцем, який вірить у себе, адже, коли ви змішуєте психологію з силою, здібностями та розмірами, це небезпечна комбінація.

Нагадаємо, що 22 лютого Даніель Дюбуа зустрінеться з Джозефом Паркером. Переможець протистояння може стати потенційним суперником Олександра Усика.