У суботу, 22 лютого, відбудеться бій за титул IBF, яким володіє "Динаміт". В рингу зійдуться Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер.

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Який прогноз дав Воррен

Промоутер вважає, що це буде неймовірний бій. Обидва боксери підходять до нього в оптимальній формі, пише 24 канал з посиланням на Eurosport.

В останніх чотирьох поєдинках Дюбуа зустрівся з дуже сильними суперниками. Мені здається, такого рівня опозиції немає в інших боксерів суперважкої ваги. Не можна забувати, що Даніеля вважали аутсайдером, але він довів, що вміє дивувати та перемагати,

– сказав Френк Воррен.

Також він додав, що навіть у поєдинку з Усиком Дюбуа створив багато проблем і травмував українця. Британець – приголомшливий панчер.

"Дюбуа має міцне підборіддя, його так і не зумів ніхто нокаутувати. Найбільша проблема, яка в нього була за всю кар'єру, – це розрив сітківки. Усик вважається найкращим супертяжем покоління, але Даніель створив українцю дуже багато проблем", – сказав Френк Воррен.

Нагадаємо, що Олександр Усик може зустрітися на рингу з переможцем протистояння Дюбуа – Паркер.