В субботу, 22 февраля, состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира. В ринге сойдутся Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер.

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Какой прогноз дал Уоррен

Промоутер считает, что это будет невероятный бой. Оба боксера подходят к нему в оптимальной форме, пишет 24 канал со ссылкой на Eurosport.

В последних четырех поединках Дюбуа встретился с очень сильными соперниками. Мне кажется, такого уровня оппозиции нет у других боксеров супертяжелого веса. Нельзя забывать, что Даниэля считали аутсайдером, но он доказал, что умеет удивлять и побеждать,

– сказал Фрэнк Уоррен.

Также он добавил, что даже в поединке с Усиком Дюбуа создал много проблем и травмировал украинца. Британец – потрясающий панчер.

"Дюбуа имеет крепкий подбородок, его так и не сумел никто нокаутировать. Самая большая проблема, которая у него была за всю карьеру, – это разрыв сетчатки. Усик считается лучшим супертяжем поколения, но Даниэль создал украинцу очень много проблем", – сказал Фрэнк Уоррен.

Напомним, что Александр Усик может встретиться на ринге с победителем противостояния Дюбуа – Паркер.