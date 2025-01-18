"Замечательный момент": известный тренер отреагировал на уход Фьюри

Бывший тренер Майка Тайсона, Тедди Атлас, высказался о решении Тайсона Фьюри завершить карьеру. Он считает, что "Цыганский король" выбрал правильный момент.

Недавно Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Это произошло после двух подряд поражений от Александра Усика.

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Как Атлас отреагировал на решение Фьюри

Легендарный тренер считает, что британец принял правильное решение, это отличный момент, чтобы повесить перчатки на гвоздь.

Тайсон много пережил, вспомните трилогию с Уайлдером, которая очень много у него забрала. А первый бой с Усиком. Многие говорят, что он забрал у Усика 12-й раунд, и он это сделал после девятого раунда, где едва не упал, это невероятно,

– отметил Тедди Атлас.

Он также добавил, что, если Фьюри действительно решил уйти, то он может пожелать ему только удачи и поблагодарил за все.

Напомним, что после поражения от Александра Усика появились слухи, что Тайсон Фьюри проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко.