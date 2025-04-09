Во вторник, 8 апреля, состоялись первые два матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/25. В одном из них Арсенал победил Реал со счетом 3:0.

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Как Куртуа прокомментировал матч

Бельгиец отметил, что Арсенал сильный, хорошо прессингует, хорошо играет между линиями. В первом тайме мы держались и создавали опасность в контратаках, но во втором тайме мы забыли о хорошем футболе, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

Я бы не сказал, что была паника, но мы не были спокойны с мячом. И они забили два великолепных гола со штрафных, а потом и третий. 0:3 – сложный счет, но нужно верить в команду. Я думаю, что камбэк возможен. Необходимо исправить ошибки и победить. Если мы забьем два быстрых гола, третий придет сам по себе.

– сказал Куртуа.

Он также сказал, что много раз спасал Реал в этом матче.

" В случае с первым голом Райса я думал, что хорошо поставил стенку. Я всегда добавляю еще одного игрока, чтобы стенка не провисала. Я беру на себя эту ответственность, я мог бы даже поставить еще одного игрока в стенку, но я думаю, что это ничего бы не изменило. А второй – великолепный гол. Это были два ненужных фола, не было необходимости фолить. Нам не стоило делать эти ошибки", – добавил Тибо Куртуа.

Справка. В сезоне-2024/2025 бельгиец сыграл 38 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 11 раз отстоял "на ноль".

Отметим, что ответный матч состоится 16 апреля в Мадриде.