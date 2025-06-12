В Закарпатском областном территориальном центре комплектования подтвердили, что николаевского тренера, который сопровождал группу детей в оздоровительно-тренировочный лагерь, мобилизовали на законных основаниях. Как сообщили в ведомстве, мужчина находился в розыске с марта 2025 года за уклонение от воинского учета и не явился в ТЦК после получения повестки, пишет 24 канал со ссылкой на Закарпатский областной ТЦК.

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Детали инцидента с тренером

В ТЦК сообщили, что мужчина был задержан и доставлен в Раховский районный центр комплектования после проверки документов. Как выяснилось, он с 12 марта 2025 года находился в розыске за нарушение правил воинского учета - тренер проигнорировал повестку и не явился в определенный срок, после чего был внесен в базу уклонистов.

Несмотря на свой статус, мужчина продолжал работать тренером в частной спортивной школе и сопровождал несовершеннолетних на спортивные сборы, осознавая возможность проверки и дальнейшей мобилизации.

По прибытии в территориальный центр он прошел медицинскую комиссию, был признан годным к службе и направлен в одну из воинских частей.

В комментарии представители Закарпатского ТЦК отметили, что соблюдение правил воинского учета является обязанностью каждого военнообязанного гражданина, независимо от профессии, места работы или сопутствующих обстоятельств. В ведомстве подчеркнули, что закон одинаков для всех, и нарушение требований по учету приводит к соответствующим последствиям.