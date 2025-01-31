Бьет по самолюбию, – Кабаев о результатах Динамо в Лиге Европы

Футболист Динамо Владислав Кабаев прокомментировал выступления Динамо в Лиге Европы. Игрок подвел итоги.

В четверг, 30 января, Динамо провело свой последний еврокубковый матч этого сезона. В рамках 8-го тура Лиги Европы киевляне минимально одолели РФШ.

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Кабаев оценил выступления Динамо

Игрок отметил, что разговаривал с ребятами и тренером. Что-то у них так сломалось, что не дало им тот результат, пишет 24 канал со ссылкой на "UA-Football".

Это бьет по самолюбию. Динамо не должно так играть. Мы рассчитывали на гораздо лучший результат, чем у нас есть сейчас. Говорю же: что имеем, то имеем,

– рассказал Кабаев.

Также он сказал, что такой горький опыт, который в дальнейшем даст нам только прогресс в чемпионате.

"Сейчас будут у нас все силы сконцентрированы на УПЛ, потому что нам надо и Кубок выигрывать и чемпионат: задачи такие есть у команды. А такие матчи как против РФШ – мы все это понимаем – только в плюс будут", – добавил Владислав Кабаев.

Отметим, что Динамо завершило выступления в Лиге Европы и не вышло в плей-офф. Команда за 8 туров одержала одну победу, одну ничью и 6 раз проиграла.