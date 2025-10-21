Донецкий Шахтер сдержал обещание и публично раскрыл итоги внутреннего расследования со скандальной ситуацией с Ефимом Коноплей. "Горняки" рассказали, как защитник решил реабилитироваться в глазах украинцев.

Донецкий Шахтер завершил внутреннее расследование ситуации с Ефимом Коноплей. В клубе подробно рассмотрели все обстоятельства скандала, который связан с активностью флангового защитника в социальных сетях, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Шахтера.

Какие итоги расследования Шахтера по скандалу с Коноплей?

По словам пресс-службы "горняков", виновник признал вину и попросил прощения у всех. Также в Шахтере рассказали, что Конопля присоединился к приобретению пикапа для болельщиков команды, которые защищают Украину от России.

Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне попросил прощения у болельщиков, команды и клуба. Ефим Конопля также присоединился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения Шахтера, которые сейчас защищают Украину на фронте. ФК Шахтер считает ситуацию решенной и продолжает сотрудничество с игроком в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников,

– говорится в заявлении донецкого клуба.

Напомним, что скандальный легионер киевского Динамо Владислав Бленуце также лайкал пророссийские посты в соцсетях. Чтобы реабилитироваться в глазах фанов киевлян он пожертвовал 700 тысяч гривен на нужды украинской армии. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

"Мой переезд в Украину был нелегким – преимущественно на психологическом уровне. Меня обвиняли в вещах, которые не определяют, кем я есть на самом деле. Месяц назад я публично выразил свою поддержку Вооруженным силам Украины, и теперь хочу доказать, что я действительно это имел в виду. Я не пытаюсь купить чье-то одобрение – я делаю это искренне и горжусь этим", – написал Бленуце.

За что получил благодарность от Воздушных сил ВСУ.

Что известно о скандале с Ефимом Коноплей?

Скандал с защитником Шахтера разгорелся поздно вечером 15 октября. В соцсетях заметили подозрительную активность Конопли под пророссийским контентом. Лайк Ефима нашли под видео с надписью: "Россия не для слабых и медленных". Впоследствии он еще и полюбил нарезку голов экс-игрока сборной России Романа Павлюченко, который открыто поддерживал президента России. Впоследствии эти лайки украинский футболист убрал.

Последней каплей стал ругань под видео с Владимиром Жириновским.

Конопля в своем инстаграме прокомментировал скандал. Фланговый защитник Шахтера не опроверг эту информацию, но намекнул, что источник не является проверенным, а он является патриотом Украины.

Впоследствии на инцидент отреагировал сам Шахтер. Директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов в комментарии изданию "Чемпион" рассказал о начале внутреннего расследования, после чего Ефим сменил риторику, признав свою вину.

Отметим, что Конопля просидел весь матч УПЛ против житомирского Полесья в запасе донетчан.