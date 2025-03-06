Неделю назад в чемпионате Франции разгорелся громкий скандал с участием экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки. Во время победного матча против Бреста он решил высказать все свои мысли судье, за что получил дисквалификацию.

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Мнение жены Фонсеки по ситуации

Екатерина очень эмоционально отреагировала на такое серьезное наказание для Паулу, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм женщины.

Девять месяцев за несколько секунд криков? Абсурдное, скандальное и беспрецедентное решение. Прошу справедливого правосудия, а не политической казни,

– написала Екатерина Фонсека.

Справка. Паулу Фонсека в январе 2025 года возглавил Лион.

Напомним, что Екатерина и Паулу познакомились еще во время его работы в Шахтере в 2018 году. У супругов есть двое общих детей.