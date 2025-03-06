Тиждень тому у чемпіонаті Франції розгорівся гучний скандал за участі екстренера Шахтаря Паулу Фонсеки. Під час переможного матчу проти Бресту він вирішив висловити всі свої думки судді, за що отримав дискваліфікацію.

Читайте також Видав суперматч проти ПСЖ: воротар Ліверпуля повторив рекорд Андрія Луніна в Лізі чемпіонів

Думка дружини Фонсеки щодо ситуації

Катерина дуже емоційно відреагувала на таке серйозне покарання для Паулу, пише 24 канал з посиланням на інстаграм жінки.

Дев'ять місяців за кілька секунд криків? Абсурдне, скандальне та безпрецедентне рішення. Прошу справедливого правосуддя, а не політичної страти,

– написала Катерина Фонсека.

Довідка. Паулу Фонсека у січні 2025 року очолив Ліон.

Нагадаємо, що Катерина та Паулу познайомилися ще під час його роботи у Шахтарі у 2018 році. У подружжя є двоє спільних дітей.