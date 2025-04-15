В результате артобстрела погиб двукратный чемпион мира и участник двух Олимпиад
- Двукратный чемпион мира по легкой атлетике Абубакер Каки Хамис погиб в возрасте 35 лет в результате артиллерийского обстрела в Судане.
- Хамис был известным спортсменом, который выигрывал чемпионат мира в помещении в 2008 и 2010 годах, а также участвовал в двух Олимпийских играх.
- Трагический инцидент произошел, когда минометный снаряд попал в его дом в Эль-Фашире, в результате чего также пострадали члены его семьи.
- В 2011 году Хамис стал серебряным призером чемпионата мира и установил мировой рекорд среди молодежи в беге на 800 метров в 2008 году.
Легкоатлет Каки Хамис трагически погиб в возрасте 35 лет. Это произошло во время артиллерийского обстрела в Судане.
С 2023 года в Судане продолжается гражданская война. Жертвой стал легкоатлет Абубакер Каки Хамис, который погиб в результате очередного артиллерийского обстрела.
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Трагическая гибель спортсмена
35-летний легкоатлет стал жертвой минометного снаряда, который попал в его дом в Эль-Фашире. Хамис погиб на месте, а несколько членов его семьи получили ранения, пишет 24 канал со ссылкой на Sudafax.
Абубакер Каки Хамис был победителем чемпионата мира в помещении в Валенсии в 2008 году и в Дохе в 2010 году.
На открытых трассах Каки Хамис стал серебряным призером чемпионата мира в Тегу в 2011 году, а также в 2008 году установил мировой рекорд среди спортсменов до 20 лет в беге на 800 метров.
В частности Абубакер был знаменосцем сборной Судана на церемонии открытия Олимпийских игр-2008 в Пекине, а также выступал на Олимпиаде-2012 в Лондоне.