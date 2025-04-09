Известный промоутер назвал будущих звезд бокса после ухода Усика

Американский промоутер Эдди Хирн назвал боксеров, которые станут лицами бокса после ухода Александра Усика. Он выделил трех человек.

Пока неизвестно, когда Александр Усик планирует завершить карьеру. Украинец планирует провести еще несколько противостояний.

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Каких боксеров выделил Хирн

Промоутер выделил Джесси Родригеса. Все из-за его возраста. Он сейчас представляет один из самых легких дивизионов, но может подняться в будущем, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Он станет великим боксером своего поколения. Считайте он уже чемпион в двух дивизионах, а будет минимум в четырех. Думаю и Шакур Стивенсон станет полноценно суперзвездой, а поможет ему Джервонта Дэвис, которого он победит. Еще назову Джарона Энниса, верю что он когда-то победит Кроуфорда,

– сказал Эдди Хирн.

Справка. В двух последних боях Александр Усик победил Тайсона Фьюри решением судей.

Отметим, что сейчас под вопросом стоит проведение противостояния украинца и Даниэля Дюбуа.