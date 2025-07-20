Усик рассказал о дальнейших планах после победы над Дюбуа: определился ли украинец с соперником

В ночь на 20 июля на "Уэмбли" встретились Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Украинец уже во второй раз одолел "Динамита" нокаутом.

В ринге Александр Усик дал несколько комментариев. В частности боксер рассказал о своих дальнейших планах и следующем сопернике, пишет 24 Канал.

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Что планирует Усик делать дальше?

Сейчас украинский боксер хочет просто отдохнуть и пока не строит каких-то планов. Сказал, что хочет пока что побыть со своей семьей дома.

Чего еще могу достичь? Ничего. Это все. Я просто хочу отдохнуть. Я не знаю. Хочу домой, к семье, к женщине и детям. Хочу отдохнуть. Но, возможно, через 2-3 месяца... Сейчас я хочу отдохнуть, – сказал Александр Усик.

Также боксер ответил, что еще не определился со следующим соперником и будущим в боксе.

Интересно, что Александр Усик расплакался после победы над Даниэлем Дюбуа. Он упал на колени прямо посреди ринга.