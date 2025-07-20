Сразу после победы Александр Усик сказал свои слова. Он коротко высказался о победе над Даниэлем Дюбуа, а также обратился к "Динамиту", пишет 24 Канал.

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Что сказал Усик в ринге?

Боксер отметил, что его возраст – это только начало.

38 лет – это еще молодой парень, запомните. 38 – это только начало,

– сказал Александр Усик.

В частности боксер ответил, почему на этот раз победа далась ему легче, чем в первом бою, а также обратился к самому Даниэлю Дюбуа.

"Не знаю. Спасибо Иисусу Христу, Деве Марии, моей команде и публике на "Уэмбли". Дюбуа? Брат, извини, но это спорт. Но мой народ хотел этой победы", – добавил Александр Усик.

Отметим, что Александр Усик также поблагодарил военных за поддержку после победы.