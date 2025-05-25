Все представители Украины в еврокубках: кто и где сыграет на евроарене

Официально завершился чемпионат Украины по футболу сезона 2024/2025. В воскресенье, 25 мая, команды сыграли последние матчи элитного дивизиона.

По итогам турнирной таблицы стало известно, кто сыграет в еврокубках. Всего 4 команды будут представлять Украину на европейской арене в следующем сезоне, сообщает 24 канал.

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Лига чемпионов

Впервые за долгое время действующий победитель УПЛ не попадет сразу в основную сетку Лиги чемпионов. Причина заключается в том, что украинская ассоциация опустилась ниже 15 место в таблице коэффициентов.

Поэтому Динамо начнет свой путь в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. "Бело-синие" сыграют свои первые матчи на пути к основной сетке турнира 22-30 июля. Всего киевляне должны обыграть трех соперников,

Лига Европы

Шахтер в сезоне 2024/2025 стал победителем Кубка Украины. Таким образом "горняки" стартуют в Лиге Европы с первого квалификационного раунда.

Матчи состоятся 10-17 июля. На своем пути дончане должны пройти четырех оппонентов.

Лига конференций

В Лиге конференций от Украины сыграют 2 клуба – Александрия (2 место) и Полесье (4-место). "Горожане" и "волки" начнут турнир со второго квалификационного раунда, матчи состоятся 24-31 июля.

Чтобы попасть в основу турнирной сетки Александрия и Полесье должны пройти трех соперников.