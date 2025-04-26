Английские гранды нацелились на украинского голкипера Реала

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал английские гранды. Реал готов рассмотреть предложения от трех топ-клубов АПЛ.

Реал уже длительное время размышляет над судьбой Андрея Лунина в команде. "Королевский клуб" уже готов рассмотреть предложения по трансферу украинского голкипера.

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Кто нацелился на подписание Лунина

Реал в летнее трансферное окно готов рассмотреть предложения от клубов АПЛ, пишет 24 канал со ссылкой на TransferFeed.

"Королевский клуб" готов продать украинца за солидную сумму. Лунин не хочет покидать Реал, однако он может рассмотреть переход из-за нехватки игровой практики.

Украинцем интересуются Арсенал, Челси и Манчестер Юнайтед.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл 12 матчей, в которых пропустил 19 мячей и 4 раза отстоял "на ноль".

Отметим, что 26 апреля состоится "Эль-Класико" между Реалом и Барселоной в рамках Кубка Короля.