Реал вже тривалий час роздумує над долею Андрія Луніна у команді. "Королівський клуб" вже готовий розглянути пропозиції щодо трансферу українського голкіпера.

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Хто націлився на підписання Луніна

Реал в літнє трансферне вікно готовий розглянути пропозиції від клубів АПЛ, пише 24 канал з посиланням на TransferFeed.

"Королівський клуб" готовий продати українця за солідну суму. Лунін не хоче покидати Реал, однак він може розглянути перехід через брак ігрової практики.

Українцем цікавляться Арсенал, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 12 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів та 4 рази відстояв "на нуль".

Відзначимо, що 26 квітня відбудеться "Ель-Класіко" між Реалом та Барселоною в межах Кубка Короля.