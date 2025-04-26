У суботу, 26 квітня, на Олімпійському стадіоні у Севільї відбудеться фінал Кубка Іспанії. За головний трофей боротимуться Барселона та Реал, пише 24 Канал.

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Історія протистояння Барселони та Реалу в Кубку Іспанії

Розіграш Кубка Іспанії бере початок з 1902 року. За цей час шляхи Реалу та Барселони перетиналися 37 разів. Незначною перевагою у протистоянні володіє каталонський клуб – 16 перемог. На рахунку "вершкових" 13 переможних матчів у Кубку Іспанії, а ще 8 зустрічей завершилися внічию. Різниця забитих та пропущених м'ячів становить 69:68 на користь команди зі столиці Іспанії.

Володаря Кубка Короля суперники визначали сім разів. Барселона перемагала Реал у фіналі чотири рази в очних протистояннях. А от "королівський клуб" тріумфував тричі. Тож підопічні Карло Анчелотті матимуть нагоду вирівняти статистику в разі успіху в Севільї.

Усі фінали Кубка Іспанії за участю Барселони та Реалу

21.06.1936. Реал – Барселона 2:1

11.07.1968. Барселона – Реал 1:0

29.06.1974. Реал – Барселона 4:0

04.06.1983. Барселона – Реал 2:1

05.04.1990. Барселона – Реал 2:0

20.04.2011. Барселона – Реал 1:0 (додатковий час)

16.04.2014. Реал – Барселона 2:1

Відеоогляд фіналу Кубка Іспанії-2013/14

"Блаугранас" переважає "вершкових" в Ель-Класіко

Іспанське Ель-Класіко нараховує 295 матчів у всіх турнірах. Барселона перемагала у 124 поєдинках, а Реал у 109. Лише 62 зустрічі завершилися внічию, що свідчить про безкомпромісність протистояння.

У цих поєдинках каталонська команда забивала 517 голів, а каталонська – 479.

У нинішньому сезоні суперники зустрічалися двічі. Обидва матчі завершилися на користь підопічних Ганса-Дітера Фліка. В 11-му турі Ла Ліги "синьо-гранатові" розгромили "вершкових" з рахунком 4:0. А у фіналі Суперкубка Іспанії команди подарували феєрію із семи голів. Поєдинок завершився з рахунком 5:2 на користь "Барси".

Барселона двічі обіграла Реал у сезоні-2024/25 / фото Getty Images

Найбільші перемоги та поразки в Ель-Класіко

У двох поєдинках за всю історію протистояння принципові суперники наколотили по 12 голів. Цікаво, що найрезультативніші матчі відбулися в розіграші Кубка Іспанії.

У півфіналі Кубка короля, який відбувся у 1943 році, Реал принизив Барселону, завдавши поразки з рахунком 11:1. Ще одна гольова перестрілка відбулася у 1916 році. Тоді поєдинок завершився з рахунком – 6:6.

Щодо Барселони, то свою найбільшу перемогу каталонці здобули на початку ХХ століття. У 1913 році "блаугранас" розгромили Реал з рахунком 7:0.

Найкращі бомбардири Ель-Класіко

Список бомбардирів очолює аргентинець Ліонель Мессі, який 26 разів засмучував голкіперів Реала. Легенди "вершкових" португалець Кріштіану Роналду та іспанець Альфредо Ді Стефано забивали в Ель-Класіко по 16 голів.

Ліонель Мессі – найкращий бомбардир Ель-Класіко / фото Getty Images

Культові нападники "королівського клубу" Карім Бензема та Рауль відзначалися в дербі по 16 та 15 разів відповідно.