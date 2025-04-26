В субботу, 26 апреля, на Олимпийском стадионе в Севилье состоится финал Кубка Испании. За главный трофей будут бороться Барселона и Реал, пишет 24 Канал.

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История противостояния Барселоны и Реала в Кубке Испании

Розыгрыш Кубка Испании берет начало с 1902 года. За это время пути Реала и Барселоны пересекались 37 раз. Незначительным преимуществом в противостоянии обладает каталонский клуб – 16 побед. На счету "сливочных" 13 победных матчей в Кубке Испании, а еще 8 встреч завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 69:68 в пользу команды из столицы Испании.

Обладателя Кубка Короля соперники определяли семь раз. Барселона побеждала Реал в финале четыре раза в очных противостояниях. А вот "королевский клуб" триумфовал трижды. Поэтому подопечные Карло Анчелотти будут иметь возможность выровнять статистику в случае успеха в Севилье.

Все финалы Кубка Испании с участием Барселоны и Реала

21.06.1936. Реал – Барселона 2:1

11.07.1968. Барселона – Реал 1:0

29.06.1974. Реал – Барселона 4:0

04.06.1983. Барселона – Реал 2:1

05.04.1990. Барселона – Реал 2:0

20.04.2011. Барселона – Реал 1:0 (дополнительное время)

16.04.2014. Реал – Барселона 2:1

Видеообзор финала Кубка Испании-2013/14

"Блаугранас" превосходит "сливочных" в Эль-Класико

Испанское Эль-Класико насчитывает 295 матчей во всех турнирах. Барселона побеждала в 124 поединках, а Реал в 109. Лишь 62 встречи завершились вничью, что свидетельствует о бескомпромиссности противостояния.

В этих поединках каталонская команда забивала 517 голов, а каталонская – 479.

В нынешнем сезоне соперники встречались дважды. Оба матча завершились в пользу подопечных Ганса-Дитера Флика. В 11-м туре Ла Лиги "сине-гранатовые" разгромили "сливочных" со счетом 4:0. А в финале Суперкубка Испании команды подарили феерию из семи голов. Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу "Барсы".

Барселона дважды обыграла Реал в сезоне-2024/25 / фото Getty Images

Крупнейшие победы и поражения в Эль-Класико

В двух поединках за всю историю противостояния принципиальные соперники наколотили по 12 голов. Интересно, что самые результативные матчи состоялись в розыгрыше Кубка Испании.

В полуфинале Кубка короля, который состоялся в 1943 году, Реал унизил Барселону, нанеся поражение со счетом 11:1. Еще одна голевая перестрелка состоялась в 1916 году. Тогда поединок завершился со счетом – 6:6.

Что касается Барселоны, то свою самую большую победу каталонцы добыли в начале ХХ века. В 1913 году "блаугранас" разгромили Реал со счетом 7:0.

Лучшие бомбардиры Эль-Класико

Список бомбардиров возглавляет аргентинец Лионель Месси, который 26 раз огорчал голкиперов Реала. Легенды "сливочных" португалец Криштиану Роналду и испанец Альфредо Ди Стефано забивали в Эль-Класико по 16 голов.

Лионель Месси – лучший бомбардир Эль-Класико / фото Getty Images

Культовые нападающие "королевского клуба" Карим Бензема и Рауль отмечались в дерби по 16 и 15 раз соответственно.