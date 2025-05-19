В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между Реалом и Севильей. "Королевский клуб" одержал победу со счетом 0:2.

Читайте также Рома в шаге от Лиги чемпионов: римляне без Довбика эффектно прибили Милан

Какую оценку получил Лунин

Украинский голкипер вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, не пропустив ни одного гола. Также на счету Лунина один сэйв.

Статистические порталы SofaScore і WhoScored оценили его игру в 7.0 и 6.8 баллов соответственно, пишет 24 канал.

Лучшим по версии SofaScore стал полузащитник гостей Лука Модрич. Хорват отдал в матче 1 ассист и получил оценку 8.6. WhoScored выделил лучшим Килиана Мбаппе, который забил гол и получил оценку 8.4.



Оценки по версии SofaScore / Фото с официального сайта



Оценки по версии WhoScored / Фото с официального сайта

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл 13 матчей за Реал, в которых пропустил 19 мячей и 5 раз отстоял "на ноль".

Отметим, что следующий матч состоится Реала в воскресенье, 24 мая, против Реала Сосьедад.