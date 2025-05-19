У неділю, 18 травня, відбувся матч 37-го туру Ла Ліги між Реалом та Севільєю. "Королівський клуб" здобув перемогу з рахунком 0:2.

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Яку оцінку отримав Лунін

Український голкіпер вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь матч, не пропустивши жодного гола. Також на рахунку Луніна один сейв.

Статистичні портали SofaScore і WhoScored оцінили його гру в 7.0 і 6.8 балів відповідно, пише 24 канал.

Найкращим за версією SofaScore став півзахисник гостей Лука Модрич. Хорват віддав у матчі 1 асист і отримав оцінку 8.6. WhoScored виділив найкращим Кіліана Мбаппе, який забив гол і отримав оцінку 8.4.



Оцінки за версією SofaScore / Фото з офіційного сайту



Оцінки за версією WhoScored / Фото з офіційного сайту

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 13 матчів за Реал, у яких пропустив 19 м'ячів та 5 разів відстояв "на нуль".

Відзначимо, що наступний матч відбудеться Реала у суботу, 24 травня, проти Реала Сосьєдад.