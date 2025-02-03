В Александрии оценили шансы новой звезды сборной Украины остаться в команде

Руководство Александрии прокомментировало возможности продления контракта с Иваном Калюжным. В клубе не слишком верят, что полузащитник останется в команде.

Уже длительное время в сети распространялась информация, что Иван Калюжный покинет Александрию. В игроке заинтересованы несколько клубов.

Читайте также Русин эффектно дебютировал за хорватский Хайдук: видео роскошного ассиста

Продлит ли Калюжный контракт с "горожанами"

Спортивный директор Александрии отметил, что они с Иваном много раз обсуждали возможность продления контракта, однако конкретики со стороны футболиста до сих пор нет, пишет 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

Мы не получили от него четкого ответа – "да" или "нет". Поскольку время идет, можем предположить, что шансов на продление контракта с Иваном немного,

– рассказал Иван Телько.

Он также добавил, что условия нового контракта лучше, чем были в предыдущем.

Справка. В сезоне-2024/2025 Иван Калюжный сыграл 19 матчей за Александрию, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что к нему проявляют интерес немецкая Герта, Шахтер и Металлист 1925, а еще раньше им интересовался Плимут, который несколько дней назад за рекордную для себя сумму приобрел у австрийского ЛАСКа другого украинца, Максима Таловерова.