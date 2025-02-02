2 февраля в рамках чемпионата Хорватии состоялся матч между командами Локомотива Загреб и Хайдук Сплит. В заявку на поединок попал новичок "белых" Назарий Русин, пишет 24 Канал.

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Русин дебютировал с Хайдуком

Украинский форвард появился на поле после перерыва. На тот момент его команда уступала сопернику со счетом 1:2.

На 53-й минуте Русин поучаствовал в голевой атаке. Назарий подключился к атаке по левому флангу и сделал филигранный навес в штрафную площадь на Марко Ливая. Нападающий сборной Хорватии ударом головой восстановил статус-кво.

Видео ассиста Русина и гола Ливая

Однако команда Русина не сумела удержать ничейный счет. На 72-й минуте подопечные легендарного Дженнаро Гаттузо пропустили третий гол. В итоге Хайдук уступил загребскому Локомотиву – 2:3.

Напомним, что 25 января Хайдук арендовал Русина у английского Сандерленда. Украинец не пользовался доверием тренера "черных котов" и откликнулся на приглашение из Хорватии.

В нынешнем сезоне Хайдук идет вторым в турнирной таблице чемпионата. В активе новой команды Русина 37 очков в 20 матчах. "Белые" отстают от лидера первенства Риеки на два балла.