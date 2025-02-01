Эвертон – Лестер 4:0

Голы: Дукуре, 1, Бету, 6, 45+2, Ндиайе, 90.

В чемпионате Англии в эти выходные продолжаются матчи 24 тура АПЛ сезона 2024-2025. В один из поединков субботы в бою аутсайдеров Эвертон принимал Лестер, сообщает 24 Канал.

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Эвертон набирает обороты

После возвращения Дэвида Мойеса "ириски" улучшили свои результаты в АПЛ (две победы в трех играх). А вот дела Лестера после назначения ван Нистелроя остались плохими, "лисы" идут в зоне вылета.

Уже по привычке со старта вышел Виталий Миколенко, а его команда начала бить гостей с первых же минут. Уже на 10-ой секунде Дукуре открыл счет, воспользовавшись дальним забросом от Пикфорда.

После этого за дело взялся Бету, который дважды удачно вышел один на один после позорных ошибок Лестера в защите. Таким образом, уже к перерыву Эвертон вел 3:0, а под занавес игры "лис" добил Ндиайе.

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Что касается Миколенко, то украинец отыграл 88 минут и получил оценку 7,2 от Whoscored. Эвертон же одержал третью подряд победу и оторвался от зоны вылета на девять баллов.